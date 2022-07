Concorso straordinario bis: in alcune regioni prove anche ad agosto, in altre tutto tace o rinviato a settembre. Quando le nomine? (Di martedì 26 luglio 2022) Concorso straordinario bis previsto dall'articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I candidati hanno potuto presentare domanda entro il 16 giugno. E' con il decreto del 21 giugno che sono state pubblicate le aggregazioni territoriali. prove orali in via di svolgimento ma con alcune regioni in cui ancora tutto tace. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 26 luglio 2022)bis previsto dall'articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I candidati hanno potuto presentare domanda entro il 16 giugno. E' con il decreto del 21 giugno che sono state pubblicate le aggregazioni territoriali.orali in via di svolgimento ma conin cui ancora. L'articolo .

orizzontescuola : Concorso straordinario bis: in alcune regioni prove anche ad agosto, in altre tutto tace o rinviato a settembre. Qu… - lacittanews : Pacchetto di supporto per la preparazione alla prova orale del concorso straordinario Bis, organizzato da Orizzonte… - scuolainforma : #Concorso straordinario per l' #abilitazione: si allungano ancora i tempi? - Barabanovbooks : Che schifezza pensare che gente con punteggio zero nel concorso straordinario del 2018 sia entrata di ruolo passand… - AniefTorino : Anief su La voce della scuola - Autorizzate 30mila immissioni in ruolo su sostegno, il sindacato: se ne realizzeran… -