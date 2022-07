Zingaretti pronto a lasciare la Regione rompe col M5S (Di lunedì 25 luglio 2022) "Sono a disposizione per un progetto politico", dice il governatore della Regione Lazio. E precisa: "Non ci sono condizioni per alleanza col M5S". E Fdi va all'attacco: "La sua maggioranza non esiste più, ora elezioni" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 25 luglio 2022) "Sono a disposizione per un progetto politico", dice il governatore dellaLazio. E precisa: "Non ci sono condizioni per alleanza col M5S". E Fdi va all'attacco: "La sua maggioranza non esiste più, ora elezioni"

