Totti ed Ilary Blasi | il gesto completamente inaspettato

(Di lunedì 25 luglio 2022) La separazione traedè ormai ufficiale; ecco cosa avrebbe fatto l’ex capitano della Roma secondo quanto rivela The Pipol. E’ un’estate sicuramente inedita questa per la famiglia: ora che l’ex calciatore esi sono lasciati, ciascuno dei due sta trascorrendo le vacanze per conto suo. La bionda conduttrice L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti,erano d'accordo a restare insieme per il bene dei figli a patto che nessuno dei due si facesse scoprire in compagnia di un terzo incomodo. E ...Articoli più letti Francesco"non si dà pace per la separazione" daBlasi (mentre Alvin si tira fuori) di Annalisa Misceo Così George, Charlotte e Louis trascorreranno le vacanze estive ...La separazione tra Totti ed Ilary Blasi è ormai ufficiale; ecco cosa avrebbe fatto l'ex capitano della Roma secondo quanto rivela The Pipol.L'annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha scatenato la curiosità e l'interesse di molti nei riguardi della celebre coppia dello showbiz. Il traino di gossip che si è scatenato ...