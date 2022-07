Tennis, Lorenzo Musetti torna in campo ad Umago. E potrebbe anche incrociare Jannik Sinner… (Di lunedì 25 luglio 2022) Neanche il tempo di godersi la vittoria ad Amburgo che Lorenzo Musetti sarà nuovamente in scena in un nuovo torneo. Il toscano sarà impegnato a Umago (Crazia), torneo sulla terra rossa che potrebbe avere un percorso davvero interessante. Musetti se la vedrà al primo turno contro l’insidioso sloveno Aljaz Bedene. Un Tennista che, se in giornata, può mettere in difficoltà chiunque e per questo sarà da capire la condizione atletica del carrarino. In caso di vittoria, Lorenzo avrà il vincente della sfida tra Marco Cecchinato e la wild card Poljicak. Ci potrebbe essere l’eventualità di un derby e, ricordando quanto accaduto nel Roland Garros 2021, si potrebbero prospettare fuochi d’artificio. Nei quarti di finale il ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) Neil tempo di godersi la vittoria ad Amburgo chesarà nuovamente in scena in un nuovo torneo. Il toscano sarà impegnato a(Crazia), torneo sulla terra rossa cheavere un percorso davvero interessante.se la vedrà al primo turno contro l’insidioso sloveno Aljaz Bedene. Unta che, se in giornata, può mettere in difficoltà chiunque e per questo sarà da capire la condizione atletica del carrarino. In caso di vittoria,avrà il vincente della sfida tra Marco Cecchinato e la wild card Poljicak. Ciessere l’eventualità di un derby e, ricordando quanto accaduto nel Roland Garros 2021, siro prospettare fuochi d’artificio. Nei quarti di finale il ...

