Salvini “Premier indicato da chi avrà più voti”

ROMA (ITALPRESS) – "Lasciamo a sinistra litigi e divisioni: per quanto ci riguarda, siamo pronti a ragionare con gli alleati sul programma di governo partendo da tasse, lavoro, immigrazione e ambiente. Chi avrà un voto in più, avrà l'onore e l'onere di indicare il Premier". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-

