Salutiamo Mertens, grande giocatore non simbolo della città (Di lunedì 25 luglio 2022) In Italia, non solo a Napoli, abbiamo un problema coi saluti. Siamo gente che saluta sempre, come i serial killer educatissimi col vicinato interrogato dopo una strage al tg. Li intendiamo come un addio, anche quando è provvisorio: a Natale "ci dobbiamo vedere" per salutarci prima che sia troppo tardi e venga Capodanno (il trauma della fine del mondo incombente, i Maya…); e tocca "berci una cosa assieme" pure in attesa della villeggiatura, possibile crepa delle nostre esistenze: hai visto mai che finisci squagliato in fila 23, sullo spiaggione di Praia a Mare. Figurarsi come stiamo vivendo male il distacco da Dries Mertens, dopo 9 anni e centinaia di gol per il Napoli. Fa peraltro caldissimo, e la rivoluzione giovane e un po' apolide di De Laurentiis la accostiamo a questa sensazione sgradevole di magliette azzeccate addosso e malodori ...

