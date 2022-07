BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, si è finto esperto di arte orafa per truffare un'anziana: arrestato il ladro di gioielli - leggoit : Roma, si è finto esperto di arte orafa per truffare un'anziana: arrestato il ladro di gioielli - Ariel2575 : RT @AbracaBarna: Dunque #Calenda, gira e rigira è tornato tra le braccia del #PD? Accidenti a questi complottisti! Sia di monito anche a ch… - uomoinbabbucce : RT @AbracaBarna: Dunque #Calenda, gira e rigira è tornato tra le braccia del #PD? Accidenti a questi complottisti! Sia di monito anche a ch… - Chicchi30034355 : RT @AbracaBarna: Dunque #Calenda, gira e rigira è tornato tra le braccia del #PD? Accidenti a questi complottisti! Sia di monito anche a ch… -

leggo.it

... stava andando con gli amici al Jova Beach Party La truffa I fatti sono accaduti due mesi a Genazzano, comune della provincia sud di. L'uomo, spacciandosi per un lontano parente esperto in arte ..."Diana partorita in bagno"/ Alessia Pifferi,battesimo per "scroccare" regali BIMBA MORTA IN ... Io vivo durante l'anno metà ae metà a Milano nella mia vita, evidentemente ho avuto persone ... Roma, si è finto esperto di arte orafa per truffare un'anziana: arrestato il ladro di gioielli Tragedia questa mattina sul litorale pontino. Una donna di 55 anni, Matilde Masini, è stata investita sulla Migliara 58, nel territorio di Terracina. L'incidente si ...Un angolo di Greenwich Village a due passi dal centro di Roma, poco clamore e soprattutto Suzanne Vega. Da queste parti la aspettavamo ormai dal 2014, quando si era esibita all'Auditorium in compagnia ...