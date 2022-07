Nicolas Vaporidis non si nasconde più e fa il grande annuncio | “E’ tutto vero”

zazoomblog : Nicolas Vaporidis: il raro scatto con la fidanzata - #Nicolas #Vaporidis: #scatto #fidanzata - zazoomblog : Nicolas Vaporidis: il raro scatto con la fidanzata - #Nicolas #Vaporidis: #scatto #fidanzata - infoitcultura : Nicolas Vaporidis: il raro scatto con la fidanzata - infoitcultura : Nicolas Vaporidis esce allo scoperto, la prima foto social con la fidanzata misteriosa - infoitcultura : Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis allo scoperto con la fidanzata 'segreta' -

, nel periodo in cui ha vissuto in Honduras, non ha mai fatto mistero di avere una compagna, chiarendo subito il fatto di non voler dare informazioni per difenderla dal gossip . Dopo ...Il vincitore de 'L'Isola dei Famosi' lo ha postato in una storia ...Il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022 è stato il giovane attore Nicolas Vaporidis che, nonostante il suo lungo percorso sulle splendide spiagge bianche dell’Honduras, è sempre stato molto riservato ...Ha tenuto nascosto il suo nome per tanto, non voleva mettere in mezzo la sua vita privata con il lavoro. Soprattutto in televisione. Dove tutti avrebbero avuto qualcosa da dire. Lui ha scelto di espor ...