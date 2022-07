Migranti tra i rifiuti | Lampedusa scoppia In 2mila per 350 posti

(Di lunedì 25 luglio 2022) Continua senza sosta l’afflusso diche tentano di attraversare il Mediterraneo per giungere in Europa. Sono 1.871 gli ospiti al centro di accoglienza di. Il massimo deidisponibili è di 350. Le condizioni di vita sono insostenibili. Ai quasipresenti nel cosiddetto “hotspot” dell’isola di, l’avamposto dell’Italia nel centro del Mediterraneo, si sono aggiunti 22 tunisini che erano su un’imbarcazione di 5 metri. Fra questi anche 4 donne e 3 bambini. La carretta del mare, partita da Chebba, ha incontrato a 3 miglia dal porto da una motovedetta della Guardia di finanza. In questo fine settimana, e ancora oggi 25 luglio, gli sbarchi disi sono susseguiti quasi incessantemente. Foto Twitter @giusi nicolinibambini a ...

