Mertens, per lui futuro lontano dall’Italia: proposte da Qatar e Arabia Saudita (Di lunedì 25 luglio 2022) Dries Mertens potrebbe lasciare l’Italia: per lui ci sono offerte dal Qatar e dall’Arabia Saudita, ma lui vorrebbe l’Europa Il futuro di Dries Mertens non dovrebbe essere in Italia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il belga non vorrebbe infatti ritrovarsi il Napoli da avversario. Dopo l’addio ufficiale agli azzurri e per questo attende offerte dal resto d’Europa, dopo aver rifiutato Qatar e Arabia Saudita in vista del Mondiale del prossimo inverno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Driespotrebbe lasciare l’Italia: per lui ci sono offerte dale dall’, ma lui vorrebbe l’Europa Ildi Driesnon dovrebbe essere in Italia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il belga non vorrebbe infatti ritrovarsi il Napoli da avversario. Dopo l’addio ufficiale agli azzurri e per questo attende offerte dal resto d’Europa, dopo aver rifiutatoin vista del Mondiale del prossimo inverno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

