(Di lunedì 25 luglio 2022) A zero l?Iva sui prodotti alimentari che oggi sono al 4 per cento (come) mentre quelli che attualmente hanno un?aliquota del 10 (ad esempio) scenderebbero al 5...

su pane e pasta, piano del Mef da 4 miliardi. Per carne e pesce sarebbe dimezzata l'aliquota Ma ci sono le risorse necessarie a contrastare la spinta dell'inflazione 'Si può innalzare ...Nel secondo semestre del 2020 la Germania aveva temporaneamente ridotto le proprie aliquote(dal 19 al 16 e dal 7 al 5) ma a valere su tutti i beni e i servizi: una mossa pensata per stimolare i ... Iva azzerata su pane e pasta, piano del Mef da 4 miliardi. Per carne e pesce sarebbe dimezzata l’aliquota Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, lei guida un gruppo industriale di 14 aziende con 180 milioni di fatturato, cosa si aspetta il mondo delle imprese dalle ultime mosse del ...Segretario della Cisl Luigi Sbarra, mercoledì incontrerete Draghi a Palazzo Chigi. Ci sono le condizioni per un confronto ed un accordo con un governo dimissionario che sulla carta ...