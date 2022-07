Infortuni | Sbarra Cisl | “Da Inail quadro sempre grave”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – “Il Rapporto annuale dell’non contiene rilevanti risultati positivi nella lotta suglimortali e gravi e le malattie professionali pur a fronte di un significativo potenziamento degli interventi di contrasto. Ilresta. Bisogna ancora fare molto di più per la tutela della salute e della sicurezza in tutti i luoghi di lavoro”. E’ quanto sottolinea il segretario generale dellaLuigi. “L’aumento – spiega – di circa il 20% deglie del quasi 10% di quelli mortali, giunti alla soglia dei 685 casi accertati, è un segnale che deve far riflettere istituzioni e parti sociali ciascuno dal proprio ambito di intervento e ruolo, non solo nell’individuare percorsi di miglioramento, ma ...