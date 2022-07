In giro a Cisterna senza patente né assicurazione: e lo scooter era pure rubato (Di lunedì 25 luglio 2022) Girava tranquillamente per le vie di Cisterna con uno scooter privo di assicurazione. Ma il conducente si è imbattuto in uno dei tanti controlli della Polizia Locale e per questo è finito nei guai. Anche perché l’uomo, un cittadino italiano, era senza patente e per di più il mezzo era rubato. Denunciato italiano per ricettazione E ‘ successo mercoledì scorso. Il centauro è stato sorpreso alla guida di un ciclomotore privo di patente di guida e di copertura assicurativa come detto. Dal controllo della banca dati, inoltre, risultava che il veicolo era stato rubato ad un cittadino indiano lo scorso mese di maggio. Leggi anche: Cisterna di Latina, scoperto enorme traffico di rifiuti pericolosi: ricavi per oltre 6 milioni di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 luglio 2022) Girava tranquillamente per le vie dicon unoprivo di. Ma il conducente si è imbattuto in uno dei tanti controlli della Polizia Locale e per questo è finito nei guai. Anche perché l’uomo, un cittadino italiano, erae per di più il mezzo era. Denunciato italiano per ricettazione E ‘ successo mercoledì scorso. Il centauro è stato sorpreso alla guida di un ciclomotore privo didi guida e di copertura assicurativa come detto. Dal controllo della banca dati, inoltre, risultava che il veicolo era statoad un cittadino indiano lo scorso mese di maggio. Leggi anche:di Latina, scoperto enorme traffico di rifiuti pericolosi: ricavi per oltre 6 milioni di ...

