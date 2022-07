Gas, ora si mette male. Gazprom annuncia: “Tagliamo le forniture” (Di lunedì 25 luglio 2022) Si va un po’ come sull’altalena. Dopo la chiusura per 10 giorni del gasdotto North Stream 1, molti pensavano che Mosca non avrebbe più riaperto i rubinetti. Invece il metano è tornato a scorrere dalla Russia verso l’Europa anche se in quantità ridotta. Bene. Neppure il tempo di abituarsi alla “normalità”, che ecco arrivare un nuovo annuncio: Gazprom taglierà di nuovo i flussi. Nel mirino c’è sempre tubo che scorre sotto il Baltico. L’azienda russa farà scendere i flussi al 20% della capacità a partire dalle ore 7 locali di mercoledì. In totale dunque arriveranno in Germania solo 33 milioni di metri cubi al giorno. Pochini. Oggi il gasdotto funziona solo al 40% delle sue potenzialità. Secondo quanto comunicato da Mosca, dopo la riparazione di 10 giorni non era possibile tornare ai volumi totali perché manca ancora una turbina Siemens spedita in Canada per la ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 25 luglio 2022) Si va un po’ come sull’altalena. Dopo la chiusura per 10 giorni del gasdotto North Stream 1, molti pensavano che Mosca non avrebbe più riaperto i rubinetti. Invece il metano è tornato a scorrere dalla Russia verso l’Europa anche se in quantità ridotta. Bene. Neppure il tempo di abituarsi alla “normalità”, che ecco arrivare un nuovo annuncio:taglierà di nuovo i flussi. Nel mirino c’è sempre tubo che scorre sotto il Baltico. L’azienda russa farà scendere i flussi al 20% della capacità a partire dalle ore 7 locali di mercoledì. In totale dunque arriveranno in Germania solo 33 milioni di metri cubi al giorno. Pochini. Oggi il gasdotto funziona solo al 40% delle sue potenzialità. Secondo quanto comunicato da Mosca, dopo la riparazione di 10 giorni non era possibile tornare ai volumi totali perché manca ancora una turbina Siemens spedita in Canada per la ...

