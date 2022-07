È deciso: l’Eurovision 2023 si farà nel Regno Unito (Di lunedì 25 luglio 2022) Le ultime notizie sul Paese che ospiterà l’Eurovision 2023: sarà il Regno Unito. Impossibile organizzare il concorso canoro in Ucraina a causa della guerra. Era da tempo nell’aria: impossibile organizzare in Ucraina l’Eurovision 2023, nonostante la vittoria plebiscitaria della Kalush Orchestra, all’edizione del concorso canoro di quest’anno che si svolto con grande successo a Torino. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 25 luglio 2022) Le ultime notizie sul Paese che ospiterà: sarà il. Impossibile organizzare il concorso canoro in Ucraina a causa della guerra. Era da tempo nell’aria: impossibile organizzare in Ucraina, nonostante la vittoria plebiscitaria della Kalush Orchestra, all’edizione del concorso canoro di quest’anno che si svolto con grande successo a Torino. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

