Calciomercato Lazio, Ilic e Luis Alberto: intrecci a centrocampo per i biancocelesti (Di lunedì 25 luglio 2022) Calciomercato Lazio: i biancocelesti continua a seguire Ilic con attenzione in attesa della possibile cessione di Luis Alberto Il possibile arrivo di Ivan Ilic, mezzala del Verona, alla Lazio è strettamente legato all’eventuale partenza di Luis Alberto. Come riportato da Corriere dello Sport e Il Messaggero, lo spagnolo quest’anno si è presentato regolarmente in ritiro e ha ripreso la preparazione con la giusta testa, ma l’idea di fare ritorno in Spagna ancora alberga nei suoi pensieri. Il Siviglia non si è più fatto vivo dopo l’offerta di giugno da 16 milioni più il cartellino di Oliver Torres rifiutata da Lotito. Diverso sarebbe se Monchi rilanciasse con una proposta tra i 22 e i 25 milioni di euro. A quel ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022): icontinua a seguirecon attenzione in attesa della possibile cessione diIl possibile arrivo di Ivan, mezzala del Verona, allaè strettamente legato all’eventuale partenza di. Come riportato da Corriere dello Sport e Il Messaggero, lo spagnolo quest’anno si è presentato regolarmente in ritiro e ha ripreso la preparazione con la giusta testa, ma l’idea di fare ritorno in Spagna ancora alberga nei suoi pensieri. Il Siviglia non si è più fatto vivo dopo l’offerta di giugno da 16 milioni più il cartellino di Oliver Torres rifiutata da Lotito. Diverso sarebbe se Monchi rilanciasse con una proposta tra i 22 e i 25 milioni di euro. A quel ...

