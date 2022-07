Sbarchi, la maxi operazione: oltre 674 migranti a bordo (Di domenica 24 luglio 2022) I migranti sono stati smistati tra i porti di Catania, Messina, Portopalo di Capo Passero e Crotone. A bordo del peschereccio anche 5 cadaveri Leggi su ilgiornale (Di domenica 24 luglio 2022) Isono stati smistati tra i porti di Catania, Messina, Portopalo di Capo Passero e Crotone. Adel peschereccio anche 5 cadaveri

lana_carlotta : RT @MediasetTgcom24: Migranti, maxi-sbarchi in Sicilia: ci sono 5 morti  #catania #sicilia #messina #portopalo #migranti - hele_fr : Migranti, maxi-sbarchi in Sicilia 16 sbarchi per un totale di 522 migranti - marina82854013 : RT @AntoFerrari1970: Ci risiamo con i maxi-sbarchi a #Lampedusa...ma per la ministra dell'interno #Lamorgese va tutto bene madama la marche… - SoniaLaVera : RT @MediasetTgcom24: Migranti, maxi-sbarchi in Sicilia: ci sono 5 morti  #catania #sicilia #messina #portopalo #migranti - Kaisha1890 : RT @AntoFerrari1970: Ci risiamo con i maxi-sbarchi a #Lampedusa...ma per la ministra dell'interno #Lamorgese va tutto bene madama la marche… -