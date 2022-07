Quartieri Spagnoli, parcheggi abusivi delimitati dalle transenne comunali - Cronaca - quotidiano.net (Di domenica 24 luglio 2022) Controlli dei carabinieri Napoli, 24 luglio 2022 " Paletti, catene abusive e transenne comunali usate per trasformare le strade urbane in parcheggi privati. E poi alcol venduti ai minorenni , persone ... Leggi su quotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Controlli dei carabinieri Napoli, 24 luglio 2022 " Paletti, catene abusive eusate per trasformare le strade urbane inprivati. E poi alcol venduti ai minorenni , persone ...

Sono solo alcuni dei reati scoperti questa notte a Napoli, dove i carabinieri hanno passato al setaccio i quartieri spagnoli e la zona universitaria della città. I militari del reggimento Campania ... Movida a Napoli, multe e sequestri della Polizia locale Nelle zone della Movida dei Quartieri Spagnoli e di Chiaia sono stati redatti 17 verbali per irregolarità amministrative per occupazione abusiva di suolo pubblico, insegne non autorizzate, diffusione ... QUOTIDIANO NAZIONALE Quartieri Spagnoli, parcheggi abusivi delimitati dalle transenne comunali I carabinieri hanno passato al setaccio diverse zone di Napoli. Denunciato il titolare di un locale che vendeva alcol ai minorenni, tre fratelli posteggiatori illegali e un uomo armato di un coltello ... Movida a Napoli, controlli e sanzioni da Chiaia al Vomero Nell'ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli nelle aree della 'movida', sono stati effettuati controlli in zona Chiaia , al centro storico , nei quartieri Spagnoli e al Vomero . Nel co ...