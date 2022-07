Morto Vittorio De Scalzi, il fondatore dei New Trolls: cosa l'ha stroncato dopo il Covid (Di domenica 24 luglio 2022) Il musicista Vittorio De Scalzi, cantante, polistrumentista e compositore noto per aver fondato il gruppo musicale rock progressivo New Trolls, attivo tra il 1967 e il 1997, è Morto all'età di 72 anni. De Scalzi era stato colpito da una fibrosi polmonare un mese dopo essere guarito dal Covid. La sua ultima esibizione risale allo scorso 15 luglio a Sanremo con l'Orchestra Sinfonica Sanremese diretta da Roberto Izzo. L'annuncio della scomparsa è stato pubblicato oggi sulla pagina Facebook dell'artista: "Vittorio De Scalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran. Grazie a tutti per l'amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola 'quella carezza della sera...' lui vi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Il musicistaDe, cantante, polistrumentista e compositore noto per aver fondato il gruppo musicale rock progressivo New, attivo tra il 1967 e il 1997, èall'età di 72 anni. Deera stato colpito da una fibrosi polmonare un meseessere guarito dal. La sua ultima esibizione risale allo scorso 15 luglio a Sanremo con l'Orchestra Sinfonica Sanremese diretta da Roberto Izzo. L'annuncio della scomparsa è stato pubblicato oggi sulla pagina Facebook dell'artista: "Deci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran. Grazie a tutti per l'amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola 'quella carezza della sera...' lui vi ...

