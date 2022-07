Milan, domani allenamento in Austria aperto al pubblico: i dettagli | PM (Di domenica 24 luglio 2022) Il Milan è giunto in Austria nel ritiro di Villach. Nella giornata di domani l'allenamento rossonero sarà visibile anche al pubblico. Le info Leggi su pianetamilan (Di domenica 24 luglio 2022) Ilè giunto innel ritiro di Villach. Nella giornata dil'rossonero sarà visibile anche al. Le info

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: domani previsto blitz in Belgio per provare a chiudere per l'acquisto di… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, domani il blitz per #DeKetelaere: il piano di #Maldini e #Massara - MarcoBovicelli : Per #DeKeteleare il #Milan aspetta per domani una risposta dal #Bruges alla proposta fatta dai ???? nel blitz di ier… - MilanLiveIT : ???? Milan a Villach per un breve ritiro ?? I tifosi domani potranno assistere all'allenamento - Milannews24_com : MN24 - Milan, domani sessione d'allenamento aperta al pubblico -