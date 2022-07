La nuova edizione della Triennale è un invito a ragionare sull'ignoto. Lontano e vicino (Di domenica 24 luglio 2022) “Quello che non sappiamo di non sapere” è lo spunto su cui l’Esposizione internazionale Triennale Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries invita a riflettere. "Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries": le opere in mostra a Milano guarda le foto Il tema dell’ignoto, scelto pre-avvento del Covid, si declina in una mostra portante e due di accompagnamento. La prima, quella che dà il nome alla manifestazione, curata dall’astrofisica Ersilia Vaudo, si allontana dalla Terra per presentare opere e riflessioni su prospettive inedite come l’abitare lo ... Leggi su iodonna (Di domenica 24 luglio 2022) “Quello che non sappiamo di non sapere” è lo spunto su cui l’Esposizione internazionaleUnknown Unknowns. An Introduction to Mysteries invita a riflettere. "Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries": le opere in mostra a Milano guarda le foto Il tema dell’, scelto pre-avvento del Covid, si declina in una mostra portante e due di accompagnamento. La prima, quella che dà il nome alla manifestazione, curata dall’astrofisica Ersilia Vaudo, si allontana dalla Terra per presentare opere e riflessioni su prospettive inedite come l’abitare lo ...

