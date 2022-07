Flora Canto si è rifatta? Ecco com'era in passato la moglie di Enrico Brignano (Di domenica 24 luglio 2022) Flora Canto è la bellissima compagna di Enrico Brignano, che sembra diventare sempre più bella ogni anno che passa. ma sono in tanti a domandarsi se sia mai ricorsa alla chirurgia estetica. Sarà così? Scopriamolo insieme. Flora Canto è un volto del panorama televisivo italiano conosciuto da tanti anni ormai. La donna partecipò al Grande Fratello diversi anni fa, ma attirò molto l'attenzione per essere stata lasciata in diretta dal suo fidanzato di allora. Si trattava di Filippo Bisciglia, il celebre conduttore di Temptation Island, che prese la sua decisione davanti a tutta Italia. Naturalmente, non è il caso di soffermarsi su quanto la donna ci rimase male, all'epoca. Ma dopo la sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia, Maria De Filippi rimase così colpita dalla storia di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 24 luglio 2022)è la bellissima compagna di, che sembra diventare sempre più bella ogni anno che passa. ma sono in tanti a domandarsi se sia mai ricorsa alla chirurgia estetica. Sarà così? Scopriamolo insieme.è un volto del panorama televisivo italiano conosciuto da tanti anni ormai. La donna partecipò al Grande Fratello diversi anni fa, ma attirò molto l'attenzione per essere stata lasciata in diretta dal suo fidanzato di allora. Si trattava di Filippo Bisciglia, il celebre conduttore di Temptation Island, che prese la sua decisione davanti a tutta Italia. Naturalmente, non è il caso di soffermarsi su quanto la donna ci rimase male, all'epoca. Ma dopo la sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia, Maria De Filippi rimase così colpita dalla storia di ...

