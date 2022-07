Calciomercato Sampdoria, in Serbia sicuri: accordo col Vojvodina per Ivanovic (Di domenica 24 luglio 2022) Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati avrebbero trovato l’accordo con il Vojvodina per Ivanovic La Sampdoria avrebbe raggiunto un accordo con il Vojvodina per Mihailo Ivanovic. A riportarlo alcuni quotidiani serbi in merito alla trattativa per il talentuoso attaccante classe 2004. Il capocannoniere della Youth League of Serbia 2021/22 potrebbe trasferirsi in blucerchiato per la modica cifra di un milione di euro. In caso di fumata bianca, Ivanovic si aggregherebbe alla Primavera di Felice Tufano. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022): i blucerchiati avrebbero trovato l’con ilperLaavrebbe raggiunto uncon ilper Mihailo. A riportarlo alcuni quotidiani serbi in merito alla trattativa per il talentuoso attaccante classe 2004. Il capocannoniere della Youth League of2021/22 potrebbe trasferirsi in blucerchiato per la modica cifra di un milione di euro. In caso di fumata bianca,si aggregherebbe alla Primavera di Felice Tufano. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

