Atp Umago 2022, Zeppieri, Cecchinato e Agamenone nel tabellone principale. Forfait di Seppi (Di domenica 24 luglio 2022) Nel tabellone principale del torneo Atp di Umago 2022 ci saranno altri due azzurri. Giulio Zeppieri, infatti, riesce ad entrare nel main draw grazie al successo nell’ultimo turno di qualificazioni ottenuto in tre set 4-6 6-1 6-4 contro lo svedese Emil Ymer. Dopo aver perso il primo parziale l’azzurro cambia marcia e mette a segno una grande rimonta: nel secondo set non c’è storia, mentre al terzo la spunta nonostante il sostanziale equilibrio. L’altro tennista italiano che sarà al via della competizione in terra croata sarà Marco Cecchinato che, nel turno decisivo delle qualificazioni avrebbe dovuto affrontare Andreas Seppi in un derby a tinte azzurre. Il bolzanino, però, è stato costretto al Forfait, favorendo così l’accesso al main draw del ... Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) Neldel torneo Atp dici saranno altri due azzurri. Giulio, infatti, riesce ad entrare nel main draw grazie al successo nell’ultimo turno di qualificazioni ottenuto in tre set 4-6 6-1 6-4 contro lo svedese Emil Ymer. Dopo aver perso il primo parziale l’azzurro cambia marcia e mette a segno una grande rimonta: nel secondo set non c’è storia, mentre al terzo la spunta nonostante il sostanziale equilibrio. L’altro tennista italiano che sarà al via della competizione in terra croata sarà Marcoche, nel turno decisivo delle qualificazioni avrebbe dovuto affrontare Andreasin un derby a tinte azzurre. Il bolzanino, però, è stato costretto al, favorendo così l’accesso al main draw del ...

