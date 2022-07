Amici 22 | notizia a sorpresa | lascia il talent

Leggi su vesuvius

(Di domenica 24 luglio 2022) Una vera e propriasta sconvolgendo gli amanti delshow di Canale 5: non ci sarà in22. Continuano i preparativi per la nuova stagione di22, con la produzione che ha scelto per un addio a. Infatti Maria De Filippi è pronta ad una mini rivoluzione per dare nuova linfa all’amatissimoshow. Maria De Filippi ha scelto per la prossima stagione del(Via WebSource)Sono settimane caldissime per Maria De Filippi che sta cercando di concludere il mosaico dei professori di, che tornerà in onda a settembre. Infatti ilshow è arrivato alla 22esima edizione. Pochi giorni fa TvBlog ha affermato che ci sarà un grande ritorno nel programma, ...