A Francesca Maionchi il Tau d' Oro Altopascio premia la sua star - Cronaca - lanazione it

LuccaInDiretta

Chi lo ha detto che "nemo propheta in patria" Il Tau d'oro sarà assegnato (stasera l'annuncio) nella sua Altopascio a. Cantante lirica ed eccellenza altopascese che ha cantato al fianco del Maestro Andrea Bocelli e si è esibita nei teatri in giro per il mondo,, classe 1994, ...Oltre ai due principali interpreti maschili, si sono confermati tutti gli altri membri del cast : Lilly Jørstad (Flora Bervoix),(Annina), Carlo Bosi (Gastone Di Letorières), ... Il Tau d'oro al soprano Francesca Maionchi - Luccaindiretta Chi lo ha detto che “nemo propheta in patria“ Il Tau d’oro sarà assegnato (stasera l’annuncio) nella sua Altopascio a Francesca Maionchi. Cantante lirica ed eccellenza altopascese che ha cantato al f ...Tutto pronto per domani (24 luglio) quando Altopascio ospiterà un’altra emozionante serata. In piazza Ospitalieri, a partire dalle 21,15, infatti, ci sarà un’anticipazione della celebrazione per San J ...