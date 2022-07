“Tutto falso”. Noemi Bocchi, l’ex fidanzato di UeD a bomba dopo gli ultimi fatti (Di sabato 23 luglio 2022) Il tema della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi continua a imperversare nel mondo del gossip. La coppia si è separata dopo venti anni e in questo modo è terminata la favola che li ha accompagnati per Tutto questo tempo. Negli ultimi giorni l’attenzione si è concentrata su Noemi Bocchi, la 34enne romana presunta fiamma di Francesco Totti. Nei mesi scorsi la ragazza è stata anche avvistata allo stadio Olimpico a vedere la Roma qualche fila sopra rispetto a dove era seduto l’ex capitano della Roma. Il settimanale DiPiù nei giorni scorsi ha riportato una dichiarazione rilasciata dall’ex fidanzato di Noemi Bocchi. Si tratta dell’ex tronista Gianfranco Apicerni attuale postino di C’è posta per ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 23 luglio 2022) Il tema della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi continua a imperversare nel mondo del gossip. La coppia si è separataventi anni e in questo modo è terminata la favola che li ha accompagnati perquesto tempo. Negligiorni l’attenzione si è concentrata su, la 34enne romana presunta fiamma di Francesco Totti. Nei mesi scorsi la ragazza è stata anche avvistata allo stadio Olimpico a vedere la Roma qualche fila sopra rispetto a dove era sedutocapitano della Roma. Il settimanale DiPiù nei giorni scorsi ha riportato una dichiarazione rilasciata daldi. Si tratta deltronista Gianfranco Apicerni attuale postino di C’è posta per ...

Nerogiaguaro : RT @galfort2: @elio_vito Mai votato SB: avevo percepito già dal suo show 'l'Italia il paese che amo' che è falso e x raggiungere i suoi sco… - MaciTiozzo : RT @aciapparoni: Che Leu e Speranza vengano definiti sinistra riformista, e non radicale, è maledettamente ingannevole e falso. Detto peral… - NeveAmica : RT @galfort2: @elio_vito Mai votato SB: avevo percepito già dal suo show 'l'Italia il paese che amo' che è falso e x raggiungere i suoi sco… - MissEnzuccia : RT @aciapparoni: Che Leu e Speranza vengano definiti sinistra riformista, e non radicale, è maledettamente ingannevole e falso. Detto peral… - LucaViaggio : RT @aciapparoni: Che Leu e Speranza vengano definiti sinistra riformista, e non radicale, è maledettamente ingannevole e falso. Detto peral… -