Trieste, Passaro domina Maestrelli e vola in finale (Di sabato 23 luglio 2022) Il derby azzurro tra Next Gen va al 21enne perugino, che disputerà contro il cinese Zhang l'atto conclusivo dell'ATP Challenger in corso sui campi in terra battuta del capoluogo di regione

ThatsMatte : @lorenzofares @SuperTennisTv Volendo possiamo aggiungere anche Passaro vs Zhang a Trieste?? - Sebastiano73 : Che spettacolo l'italtennis, considerando anche la finale dell'#AtpChallenger di #Trieste di Francesco #Passaro - berrelovers : RT @federtennis: Francesco #Passaro si aggiudica il derby ???? con Maestrelli (6-1 6-2) e stacca il pass per la finale dell’#ATPChallenger di… - Tennis_Ita : Challenger Trieste, ennesima finale per Francesco Passaro: battuto Maestrelli nel derby -