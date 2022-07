Tour de France 2022, startlist cronometro di oggi: orari di partenza, pettorali, quando parte Filippo Ganna (Di sabato 23 luglio 2022) oggi sabato 23 luglio va in scena la ventesima tappa del Tour de France 2022. Si tratta di una cronometro individuale di 40,7 km da Lacapelle a Marival. Il tracciato è vallonato nei primi 23 km, poi sono previsti due strappi: la Cote de Mages (1,6 km al 4,7% di pendenza media) e la Cote de l’Hospitalet (1,8 km al 6,2% per giungere sul traguardo). Si stabilizzerà la classifica generale in vista della passerella conclusiva di domani sui Campi Elisi a Parigi. Le posizioni che contano sono già cristallizzate, visti i distacchi che si sono generati: Jonas Vingegaard ha vinto il Tour de France, il danese salirà sul podio insieme allo sloveno Tadej Pogacar e al britannico Geraint Thomas. Qualcosa potrebbe cambiare nelle posizioni a seguire con David Gaudu, Nairo Quintana, ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022)sabato 23 luglio va in scena la ventesima tappa delde. Si tratta di unaindividuale di 40,7 km da Lacapelle a Marival. Il tracciato è vallonato nei primi 23 km, poi sono previsti due strappi: la Cote de Mages (1,6 km al 4,7% di pendenza media) e la Cote de l’Hospitalet (1,8 km al 6,2% per giungere sul traguardo). Si stabilizzerà la classifica generale in vista della passerella conclusiva di domani sui Campi Elisi a Parigi. Le posizioni che contano sono già cristallizzate, visti i distacchi che si sono generati: Jonas Vingegaard ha vinto ilde, il danese salirà sul podio insieme allo sloveno Tadej Pogacar e al britannico Geraint Thomas. Qualcosa potrebbe cambiare nelle posizioni a seguire con David Gaudu, Nairo Quintana, ...

