Nuova illuminazione sull'incrocio killer "Murrius" soddisfatto - Cronaca - lanazione.it

Alessia_Bettini : RT @Ste_Giorgetti: Ecco la nuova piazza Baldinucci dopo #lavori di #riqualificazione: rifatta la carreggiata, razionalizzata la sosta, real… - muoversintoscan : RT @Ste_Giorgetti: Ecco la nuova piazza Baldinucci dopo #lavori di #riqualificazione: rifatta la carreggiata, razionalizzata la sosta, real… - Ste_Giorgetti : Ecco la nuova piazza Baldinucci dopo #lavori di #riqualificazione: rifatta la carreggiata, razionalizzata la sosta,… - ilbassanese : Nuova illuminazione nel parcheggio dell’ospedale San Bassiano: il costo dimezzerà - palermo24h : Da Caccamo a Castelbuono, nuova illuminazione per i castelli: ecco i progetti ammessi -

Tanti, troppi incidenti in quel maledetto punto di innesto tra la provinciale del Morianese e il ponte Carlo Alberto dalla Chiesa. Da anni il comitato cittadino locale Murrius sollecitava soluzioni. "...... fino ai classici rivisitati in versione in chiaveed esteticamente più accattivante (di ... all'arredamento, dall'alla disposizione dei macchinari), ma è pensato e studiato per ...Tanti, troppi incidenti in quel maledetto punto di innesto tra la provinciale del Morianese e il ponte Carlo Alberto dalla Chiesa. Da anni il comitato cittadino locale Murrius sollecitava soluzioni. “ ...Sarà messo in sicurezza a Montefano il tratto stradale della S.P. 361 "Montefano-Osterianuova" in corrispondenza della curva che immette al civico cimitero e alla strada comunale che conduce in Contra ...