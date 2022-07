Incidente in moto contro il furgone del pesce | 31enne morto sul colpo

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incidente nel Pavese, 71enne muore cadendo dalla moto - SoniaLaVera : RT @LaCnews24: Incidente a Sellia Marina, violento scontro tra auto e moto: deceduto il centauro - GiornaleVicenza : ??? Santorso, incidente mortale: la vittima è di Schio - LaCnews24 : Incidente a Sellia Marina, violento scontro tra auto e moto: deceduto il centauro - bizcommunityit : Muore un 32enne di Chioggia in un incidente in moto -

BolognaToday

Grande appassionato difrequentava con gli amici gli stabilimenti balneari di Sottomarina. Riccardo era nato a Monselice (Padova): era molto sportivo, sui social aveva postato le sue evoluzioni ...stradale mortale questa mattina a Sellia Marina, in provincia di Catanzaro. A scontrarsi un'autovettura e una, il cui conducente è morto nell'impatto. Illeso il conducente dell'auto. ... Incidente ad Altedo: scontro moto-auto, grave un ragazzo di 25 anni residente a Borgonovo Val Tidone (Piacenza), è morto cadendo dalla sua moto lungo la strada provinciale 91 a Varzi, in Oltrepo. L’incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato ...Non ce l’ha fatta Luciano Filippi, vittima di un incidente stradale avvenuto ieri alle 15,40 a Santorso in via Europa 45. E’ spirato all’ospedale di Vicenza, dove era stato trasferito dato l’aggravame ...