Il mio voto al Pd. Dichiarazione in vista delle elezioni (più sberleffi) (Di sabato 23 luglio 2022) Dichiarazione di voto, visto che si vota. No Meloni. No Salvini. No Berlusconi. voto Pd, perché il grigiore dell’ultimo partito costituzionale, in attesa di una leadership e di un ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 23 luglio 2022)di, visto che si vota. No Meloni. No Salvini. No Berlusconi.Pd, perché il grigiore dell’ultimo partito costituzionale, in attesa di una leadership e di un ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

matteorenzi : Il mio intervento in diretta dal Senato - WeAreTennisITA : ??? 'Se non sei più competitivo, allora è meglio smettere. Non credo di aver bisogno del tennis. Per essere felice m… - DSantanche : All’Italia serve un governo forte e coeso. Lo sosteniamo da sempre perché non ci piacciono le alchimie di palazzo e… - Eedaii : @a_meluzzi @ZombieBuster5 è un'altra del sistema, non avrà il mio voto. - Spenk78 : RT @MrFabi_1: Un tampone ogni due giorni per poter lavorare. Basta questo per non dimenticare, schifosi vigliacchi. E adesso, come nulla fo… -