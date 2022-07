Ex-Milan | Meité cerca una nuova squadra

Milannews24_com : Ex Milan – Meité potrebbe lasciare il Benfica dopo una sola stagione: i dettagli - Milannews24_com : #Meite potrebbe lasciare il #Benfica dopo una sola stagione ?? -

ItaSportPress

Più defilati tanti altri profili: l'exWalter Mirabelli, l'ex Napoli Riccardo Bigon, l'ex Carpi Sean Sogliano e l'ex Spezia Mauro Meluso. Tutti nomi spendibili se non dovessero concretizzarsi ...In mezzo al campo l'ingresso di, ex Torino e, ha velocizzato il gioco, permettendo al gruppo portoghese di giungere con più facilità in profondità. Davanti hanno un vero e proprio ... Gosens: “Un orgoglio essere all’Inter. Brehme un esempio per me”