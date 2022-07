De Laurentiis | ' Il Napoli è vivo e vegeto A Koulibaly dobbiamo essere riconoscenti'

DAZN_IT : Ufficiale il divorzio tra il #Napoli e #Mertens. L'annuncio è arrivato dal presidente De Laurentiis. #DAZN - claudioruss : Anticipazioni dell’intervista di De Laurentiis a Kiss Kiss #Napoli, dalle 21: campagna abbonamenti con prezzi popol… - CB_Ignoranza : Ad annunciarlo è stato Aurelio De Laurentiis stesso, in un’intervista a Radio Kiss Kiss. Dopo 9 anni la storia d’a… - TuttoMercatoWeb : De Laurentiis: 'Il Napoli è vivo. Koulibaly mi ha chiesto di andar via, era giusto accontentarlo' - NapoliFCNews : Iannicelli: 'Ecco il mio voto alla stagione del Napoli'. Poi la stoccata ad Edo De Laurentiis #Napoli #SSCNapoli… -

Aurelio De, presidente del, a Kiss Kiss, ha parlato di calciomercato, ma anche di rapporti con la tifoseria, abbonamenti e ...- Il presidente della SSCAurelio Deè pronto a metterci la faccia e rispondere alle incessanti critiche e contestazioni dei tifosi del. Il numero uno azzurro parlerà in diretta a Radio Kiss Kiss ...Aurelio De Laurentiis ha parlato del mercato del Napoli: dall'addio di Mertens ai colpi in entrata come Kim e Simeone ...L'arrivo di Simeone aprirà le porte all'addio di Andrea Petagna, il quale sta aspettando solo l'ufficialità dell'attaccante del Verona.