Willem Dafoe | il ”cattivo” di Hollywood

(Di venerdì 22 luglio 2022) Il 22 Luglio 1955 nacque, famoso attore americano munito, bensì, di cittadinanza italiana. Il suo vero nome, in realtà, era “William”; tuttavia decise di cambiarlo scegliendo la versione tedesca, “” appunto, per evitare il soprannome di “Billy”, da lui odiato. Candidato a quattro Golden Globe, si conquistò anche la quarta candidatura all’Oscar con l’interpretazione dell’artista Vincent Van Gogh nel film dal titolo “Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità”. Con questo vinse anche la Coppa Volpi al Festival di Venezia. : carriera “Molti dicono che sono pazzo, però… la follia è una benedizione per l’arte”. W.- Vincent Van Gogh Da interprete di ruoli “cattivi” a spalla comica,ha saputo sfruttare al meglio il suo volto distinto e “marcato”. Iniziò a recitare nel ...

licoricelena : RT @mubiitalia: Auguri a Willem Dafoe con la foto migliore che esista. - Silentvalerio : RT @mubiitalia: Auguri a Willem Dafoe con la foto migliore che esista. - giuseppdimaria : RT @mubiitalia: Auguri a Willem Dafoe con la foto migliore che esista. - mubiitalia : Auguri a Willem Dafoe con la foto migliore che esista. - axelvassallo : RT @mao59: 22 luglio Happy birthday all’attore Willem Dafoe ???????? “Non sono strano. Sono solo un ragazzo di strada del Wisconsin.” #WillemDa… -

ComingSoon.it

Compie oggi 67 anni, uno degli attori più carismatici e versatili della storia del cinema contemporaneo. Capace di lascire un segno profondo nei film in cui recita sia da "gregario" che come protagonista, ...- Santo S. Maria Maddalena Link Sponsorizzato - Sono nati in questo giorno 1822 Gregor Mendel Link Sponsorizzato 1947 Danny Glover 1955- Proverbio Non c'è cattiva causa che non trovi il suo avvocato - Accadde oggi 1775 George Washington prende il comando delle truppe americane - Scoperte 1953 Prime trasmissioni ... I migliori film in streaming di Willem Dafoe realizzati con Paul Schrader Nuovi appuntamenti nel cartellone di Agerola Sui Sentieri degli Dei, festival dell'Alta Costiera Amalfitana. Venerdì 22 il festival ospita Giovanni Caccamo, il talentuoso cantautore siciliano, scopert ...La collaborazione tra l'autore di American Gigolo e il grande attore che compie oggi 67 anni ci ha regalato alcuni lungometraggi di spessore che potete trovare in streaming.