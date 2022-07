Venezia 2022, previsioni e anticipazioni dei film in concorso (Di venerdì 22 luglio 2022) Previsto per martedì 26 luglio l’annuncio del programma completo dei film presentati a Venezia 2022, ma abbiamo già alcune previsioni e anticipazioni dei partecipanti al concorso. Tra questi spiccano Don’t Worry Darling, di Olivia Wilde, Blonde, biopic su Marylin Monroe di produzione Netflix, Bones and All, il film di Luca Guadagnino col ritorno di Timothée Chalamet. Mentre il festival del cinema torna nella sua veste pre-pandemica, quindi a pieno regime, si aspettano con trepidazione anche il film con l’ex giudice del festival Cate Blanchett, TAR, in cui interpreterà la direttrice d’orchestra Lydia Tar, ma anche White Noise con Adam Driver. Curiosità anche per il nuovo film di Alejandro González Iñárritu, Bardo, False Chronicle of A ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) Previsto per martedì 26 luglio l’annuncio del programma completo deipresentati a, ma abbiamo già alcunedei partecipanti al. Tra questi spiccano Don’t Worry Darling, di Olivia Wilde, Blonde, biopic su Marylin Monroe di produzione Netflix, Bones and All, ildi Luca Guadagnino col ritorno di Timothée Chalamet. Mentre il festival del cinema torna nella sua veste pre-pandemica, quindi a pieno regime, si aspettano con trepidazione anche ilcon l’ex giudice del festival Cate Blanchett, TAR, in cui interpreterà la direttrice d’orchestra Lydia Tar, ma anche White Noise con Adam Driver. Curiosità anche per il nuovodi Alejandro González Iñárritu, Bardo, False Chronicle of A ...

Agenzia_Ansa : La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato un ingente quantitativo di stupefacenti, tra hascisc, cocaina e mar… - teatrolafenice : Eccoli qui per voi i fuochi d’artificio della Festa del Redentore 2022. Chi sia di buon auspicio come lo fu per Ven… - SkyTG24 : Calcinato, folgorato in cantiere Tav Brescia-Venezia: morto 60enne - zazoomblog : Roma ciclista travolta da un’auto a Piazza Venezia - #ciclista #travolta #un’auto #Piazza - muoversivenezia : RT @comunevenezia: #Sciopero | #Actv ?? ?? AVM/ Actv informa che è stato proclamato per il giorno sabato 23 luglio 2022 uno sciopero aziend… -