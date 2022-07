Star a Non è la Rai, poi dimenticata dalla tv: "Oggi faccio la badante". A 46 anni, la riconoscete? | Foto (Di venerdì 22 luglio 2022) dimenticata dalla tv, adesso fa la badante: la nuova vita dell'ex di "Non è la Rai" La tv sembra che gli abbia chiuso definitivamente le porte. Eppure, Ilaria Galassi - ex stella di Non è la Rai - vorrebbe tornare in televisione. “Oggi faccio la badante. Isola dei Famosi? Ho trattato male gli autori”, racconta a Fanpage. Un'intervista che fa subito il giro della Rete. La Galassi, Oggi ha 46 anni, lavorava in un salone di parrucchieri che era di proprietà del suo compagno, ma a causa della pandemia ha chiuso. La donna, intervistata da Fanpage.it, ha raccontato di "essersi ulteriormente rimboccata le maniche" per un nuovo lavoro. “Siamo stati costretti a chiudere per via della pandemia – dice. Eravamo in zona Parioli. L'affitto era ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022)tv, adesso fa la: la nuova vita dell'ex di "Non è la Rai" La tv sembra che gli abbia chiuso definitivamente le porte. Eppure, Ilaria Galassi - ex stella di Non è la Rai - vorrebbe tornare in televisione. “la. Isola dei Famosi? Ho trattato male gli autori”, racconta a Fanpage. Un'intervista che fa subito il giro della Rete. La Galassi,ha 46, lavorava in un salone di parrucchieri che era di proprietà del suo compagno, ma a causa della pandemia ha chiuso. La donna, intervistata da Fanpage.it, ha raccontato di "essersi ulteriormente rimboccata le maniche" per un nuovo lavoro. “Siamo stati costretti a chiudere per via della pandemia – dice. Eravamo in zona Parioli. L'affitto era ...

