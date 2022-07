“Prende i figli e se ne va”. Ilary Blasi, la voce choc: una decisione pesantissima (Di venerdì 22 luglio 2022) Una notizia sconcertante, almeno per chi vive nella Capitale, sta facendo il giro della cronaca rosa da qualche ora. Sembra che Ilary Blasi, a seguito della drammatica e difficile, annunciata, separazione da Francesco Totti potrebbe lasciare in via definitiva Roma. Città di cui in un certo senso è una icona, di mezzo c’è Silvia Toffanin. Non è certo un segreto il fortissimo legame che lega Ilary Blasi alla compagna, e mamma dei figli minori, di Pier Silvio Berlusconi nonché conduttrice di Verissimo. Silvia Toffanin è sua amica, confidente dai tempi in cui erano letterine di Passaparola. Beh lei starebbe facendo il tifo per far spostare l’ex moglie di Francesco Totti a Milano. Ilary Blasi, la decisione con i figli dopo la ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 22 luglio 2022) Una notizia sconcertante, almeno per chi vive nella Capitale, sta facendo il giro della cronaca rosa da qualche ora. Sembra che, a seguito della drammatica e difficile, annunciata, separazione da Francesco Totti potrebbe lasciare in via definitiva Roma. Città di cui in un certo senso è una icona, di mezzo c’è Silvia Toffanin. Non è certo un segreto il fortissimo legame che legaalla compagna, e mamma deiminori, di Pier Silvio Berlusconi nonché conduttrice di Verissimo. Silvia Toffanin è sua amica, confidente dai tempi in cui erano letterine di Passaparola. Beh lei starebbe facendo il tifo per far spostare l’ex moglie di Francesco Totti a Milano., lacon idopo la ...

