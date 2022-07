Pietro Delle Piane, chi è il fidanzato di Antonella Elia: “La mia storia più lunga” (Di venerdì 22 luglio 2022) Pietro Delle Piane e Antonella Elia dopo essersi lasciati in diretta tv a Temptation Island, la coppia ha continuato a far parlare di sé nei salotti televisivi. Una storia complessa e controversa quella tra l’attore e la conduttrice che, nonostante tutto e tutti, sarebbero tornati nuovamente insieme. La Elia oggi è molto serena e si vive questa relazione con grande tranquillità. Proprio sui social la ex opinionista del Grande Fratello Vip ha detto: “per me è la prima volta che ho una relazione così lunga” confessando che non è mai stato facile per lei restare molto a lungo in una relazione. La coppia ha attirato sempre molto polemiche per via di alcune dichiarazioni rilasciate nei programmi. Una su tutte quella fatta dall’attore e doppiatore che, ospite di Barbara ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 luglio 2022)e Antonelladopo essersi lasciati in diretta tv a Temptation Island, la coppia ha continuato a far parlare di sé nei salotti televisivi. Unacomplessa e controversa quella tra l’attore e la conduttrice che, nonostante tutto e tutti, sarebbero tornati nuovamente insieme. Laoggi è molto serena e si vive questa relazione con grande tranquillità. Proprio sui social la ex opinionista del Grande Fratello Vip ha detto: “per me è la prima volta che ho una relazione così” confessando che non è mai stato facile per lei restare molto a lungo in una relazione. La coppia ha attirato sempre molto polemiche per via di alcune dichiarazioni rilasciate nei programmi. Una su tutte quella fatta dall’attore e doppiatore che, ospite di Barbara ...

