Napoli, De Laurentiis: «Mertens voleva restare un anno, ha rifiutato tutte le nostre offerte» (Di venerdì 22 luglio 2022) Il presidente del Napoli De Laurentiis ha parlato della trattativa per il rinnovo di contratto di Mertens Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in un video pubblicato sui social a cui rispondeva ad alcune domande dei tifosi. Il patron azzurro ha parlato della trattativa per il rinnovo di contratto di Dries Mertens. LE PAROLE – «Gli ho offerto prima un milione e 800mila euro, poi gli ho incrementato l’offerta fino ai 2 milioni e quattro e lui li ha rifiutati. Lui voleva stare un anno». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Il presidente delDeha parlato della trattativa per il rinnovo di contratto diAurelio De, presidente del, in un video pubblicato sui social a cui rispondeva ad alcune domande dei tifosi. Il patron azzurro ha parlato della trattativa per il rinnovo di contratto di Dries. LE PAROLE – «Gli ho offerto prima un milione e 800mila euro, poi gli ho incrementato l’offerta fino ai 2 milioni e quattro e lui li ha rifiutati. Luistare un». L'articolo proviene da Calcio News 24.

annatrieste : Ma nell'offerta di un miliardo per comprare il Napoli che De Laurentiis ha rifiutato ci stava pure Mergellina? No p… - claudioruss : durante la presentazione del #Napoli in piazza, al nome 'De Laurentiis' citato dal sindaco di Dimaro, discreti buu dai tifosi - CalcioNews24 : #DeLaurentiis svela un retroscena sul rinnovo di #Mertens - NapoliToday : #RioneAlto #NotizieSSCNapoli De Laurentiis torna a Napoli, al Rione Alto contestazioni e pesanti offese… - SportdelSud : ???? Il presidente del #Napoli, Aurelio #DeLaurentiis, ha risposto senza filtri alla domanda di un tifoso riguardo i… -