L’errore di Biden sul fronte democratico: così vincono le autocrazie (Di venerdì 22 luglio 2022) Uno dei più ambiziosi progetti della presidenza Biden, il Summit per la democrazia, è già morto. Nato vecchio, tanto opportunistico quanto anacronistico, l’anelito di riproporre la reaganiana lotta del Bene – rappresentato dagli Stati Uniti, Impero della Libertà e Città sulla collina – contro il Male – ieri identificato nell’Unione Sovietica e oggi dal revisionismo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 22 luglio 2022) Uno dei più ambiziosi progetti della presidenza, il Summit per la democrazia, è già morto. Nato vecchio, tanto opportunistico quanto anacronistico, l’anelito di riproporre la reaganiana lotta del Bene – rappresentato dagli Stati Uniti, Impero della Libertà e Città sulla collina – contro il Male – ieri identificato nell’Unione Sovietica e oggi dal revisionismo InsideOver.

guarluc : Ormai è chiaro che l'era dell'autorevole Draghi si sta concludendo.Non è un bel momento ma andando alle origini del… - Frank196018 : @Enrico5360 @repubblica In realtà questo Messia non ha risolto nulla di che, anzi, le condizioni generali del Paese… - GattoLugano : RT @NamanTarcha: #Usa #Biden: L'indebolimento dell'influenza americana nella regione è stato un errore. Non permetteremo alla Russia e Cina… - CerviniVincenzo : RT @NamanTarcha: #Usa #Biden: L'indebolimento dell'influenza americana nella regione è stato un errore. Non permetteremo alla Russia e Cina… - VitulloDv : RT @NamanTarcha: #Usa #Biden: L'indebolimento dell'influenza americana nella regione è stato un errore. Non permetteremo alla Russia e Cina… -

Elezioni il 25 settembre, Mattarella detta l'ultima agenda a Draghi Tremonti a valanga su Draghi: errore madornale sulla fiducia ...a 'contenere gli effetti della guerra della Russia contro l'Ucraina ... Dagli Usa, dove Joe Biden è risultato positivo al Covid, è ... Putin arruola Teheran ...ferma risposta alla missione del presidente americano Joe Biden ... volto ad isolare l'Iran e spingerlo a firmare un accordo sul ... Secondo Repubblica, che ne ricostruisce la genesi, l'errore nel quale ... InsideOver Tremonti a valanga su Draghi:madornale sulla fiducia ...a 'contenere gli effetti della guerra della Russia contro'Ucraina ... Dagli Usa, dove Joeè risultato positivo al Covid, è ......ferma risposta alla missione del presidente americano Joe... volto ad isolare'Iran e spingerlo a firmare un accordo sul ... Secondo Repubblica, che ne ricostruisce la genesi,nel quale ... Lo "scudo" di Biden sull'Ucraina: elogia la Cia per coprire i suoi errori