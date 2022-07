Incendio Castel Fusano | brucia la pineta | esplosioni nel campeggio in fiamme

vigilidelfuoco : ?? #Roma, #vigilidelfuoco impegnati con due Canadair, un elicottero e squadre a terra per un #incendio che interessa… - repubblica : Incendio a Roma: a fuoco il Country Club nella pineta di Castel Fusano. L'ombra del racket [di Salvatore Giuffrida] - infoitinterno : Roma, incendio a Castel Fusano: brucia la pineta, fiamme vicino a un campeggio - infoitinterno : Roma, incendio nella pineta di Castel Fusano: fiamme vicino a un campeggio - DolfoEnrico : Incendio a Roma: a fuoco il Country Club nella pineta di Castel Fusano. L'ombra del racket - la Repubblica -

Dalle 17 di oggi, tre squadre dei v igili del f uoco, con due autobotti, sono al lavoro per domare l'divampato all'interno diFusano. I vigili del fuoco sono impegnati con due ...ROMA. Unè divampato intorno alle 17 di questo pomeriggio nella zona diFusano, area sud di Roma. In base a quanto si apprende le fiamme sono partite all'altezza del civico 176, nei pressi del ...Un incendio è divampato intorno alle 17 di oggi in un ex camping dismesso che si trova fra via di Castel Fusano e via dei Pescatori, alla periferia Sud di… Leggi ...Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori in tempo reale.