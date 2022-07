“Datemi 5 anni e divento presidente del Consiglio. La mia psicologa? Ministra della Salute”: le parole di Fabrizio Corona (Di venerdì 22 luglio 2022) “Tempo cinque anni e divento presidente del Consiglio e la mia psicologa ministro della Salute”, parola di Fabrizio Corona. Una provocazione, forse una speranza. L’ex re dei paparazzi, da anni alle prese con numerosi problemi con la giustizia, non esclude di volersi candidare alle prossime elezioni politiche fissate il 25 settembre. Nel mirino di Corona, che sottolinea di essere “uno che studia ed è molto preparato”, c’è il Movimento 5 Stelle: “Credo che sia stato la rovina di questo Paese, credo che l’Italia si meriti finalmente dopo tantissimi anni un presidente del Consiglio eletto dal popolo, che magari se anche sbaglia e non è un tecnico, è eletto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) “Tempo cinquedele la miaministro”, parola di. Una provocazione, forse una speranza. L’ex re dei paparazzi, daalle prese con numerosi problemi con la giustizia, non esclude di volersi candidare alle prossime elezioni politiche fissate il 25 settembre. Nel mirino di, che sottolinea di essere “uno che studia ed è molto preparato”, c’è il Movimento 5 Stelle: “Credo che sia stato la rovina di questo Paese, credo che l’Italia si meriti finalmente dopo tantissimiundeleletto dal popolo, che magari se anche sbaglia e non è un tecnico, è eletto ...

theglassisblue : Un maledettismo stronzo di 80 anni mi ha appena toccato il culo a lavoro datemi un motivo per non tirargli il vasso… - planet_aire : Datemi consigli per convincere mio papà a farmi fare il tatuaggio che voglio da più di 9 anni - chiaramiyy : E far iniziare la s4 con il salto temporale degli anni in cui lui l’ha cercata. Datemi questo per piacere - Cri_cosh : Lo farò. Datemi 2 anni per laurearmi prima del default però. - floriesse : @ilbattitore @Roberto89203953 io non blocco mai nessuno. E' la mia policy ??riesco a rendermi così odiosa con i fasc… -