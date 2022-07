Viaggio al centro dell’ammiraglia, dove tra dati e intuizioni si telecomandano i ciclisti (Di giovedì 21 luglio 2022) Il ciclismo è uno sport individuale, ma è uno sport di squadra. Uno sport in cui la squadra non “gioca” la sua partita contro un avversario, ma contro tutti gli avversari contemporaneamente. Su strade lunghissime, con i corridori in fasi spesso molto diverse, difficili da raggiungere. Al centro di tutto c’è l’ammiraglia, la macchina d’accompagnamento che gestisce, come un box marciante, praticamente tutto. A volte ci prova soltanto, a volte non ci riesce. E’ un mondo pressoché sconosciuto. Ne parla in una bella intervista alla Faz, Rolf Aldag, direttore sportivo della Bora-hansgrohe. Spiega che “al mattino hai un incontro con gli autisti, dai una valutazione generale di ciò che accadrà, e poi c’è un piano e un’allocazione dei compiti. È lo stesso per tutte le squadre. Tuttavia, di solito accade che 19 tattiche su 22 vengano perse dopo dieci minuti di gara. Perché il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 luglio 2022) Il ciclismo è uno sport individuale, ma è uno sport di squadra. Uno sport in cui la squadra non “gioca” la sua partita contro un avversario, ma contro tutti gli avversari contemporaneamente. Su strade lunghissime, con i corridori in fasi spesso molto diverse, difficili da raggiungere. Aldi tutto c’è l’ammiraglia, la macchina d’accompagnamento che gestisce, come un box marciante, praticamente tutto. A volte ci prova soltanto, a volte non ci riesce. E’ un mondo pressoché sconosciuto. Ne parla in una bella intervista alla Faz, Rolf Aldag, direttore sportivo della Bora-hansgrohe. Spiega che “al mattino hai un incontro con gli autisti, dai una valutazione generale di ciò che accadrà, e poi c’è un piano e un’allocazione dei compiti. È lo stesso per tutte le squadre. Tuttavia, di solito accade che 19 tattiche su 22 vengano perse dopo dieci minuti di gara. Perché il ...

