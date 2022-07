Una videochiamata dopo l'omicidio: "Ho accoltellato tuo fratello" (Di giovedì 21 luglio 2022) AGI - Ci sarebbero nuovi particolari sull'omicidio di Francesco Pio D'Augelli il diciassettenne ucciso lunedì sera da un sedicenne, reo confesso, a San Severo, nel Foggiano. Un delitto che sarebbe stato causato dalla gelosia per una ragazza, fidanzata della vittima. Nel corso dell'interrogatorio davanti al gip del tribunale per i minorenni di Bari il sedicenne - accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi - ha detto che subito dopo aver accoltellato la vittima ha fatto una video chiamata al fratello di Francesco Pio. "Vieni a prenderti a tuo fratello - gli avrebbe detto - l'ho appena accoltellato. Portalo in ospedale". Poi avrebbe anche mostrato la mano insanguinata. Al giudice il reo confesso ha ammesso di aver scambiato con la fidanzata della ... Leggi su agi (Di giovedì 21 luglio 2022) AGI - Ci sarebbero nuovi particolari sull'di Francesco Pio D'Augelli il diciassettenne ucciso lunedì sera da un sedicenne, reo confesso, a San Severo, nel Foggiano. Un delitto che sarebbe stato causato dalla gelosia per una ragazza, fidanzata della vittima. Nel corso dell'interrogatorio davanti al gip del tribunale per i minorenni di Bari il sedicenne - accusato divolontario aggravato dai futili motivi - ha detto che subitoaverla vittima ha fatto una video chiamata aldi Francesco Pio. "Vieni a prenderti a tuo- gli avrebbe detto - l'ho appena. Portalo in ospedale". Poi avrebbe anche mostrato la mano insanguinata. Al giudice il reo confesso ha ammesso di aver scambiato con la fidanzata della ...

telodogratis : Una videochiamata dopo l’omicidio: “Ho accoltellato tuo fratello” - sulsitodisimone : Una videochiamata dopo l'omicidio: 'Ho accoltellato tuo fratello' - NatoInferiore : @Mistress_Lustx buona sera Dea io sono un verme patetico conscio di essere nato inferiore in ginocchio la supplico… - Lory75808366 : @MohicanoUrbano @cosi_va_bene @robersperanza Stava per succedere la stessa cosa a mia sorella “ STAI MORENDO “ le d… - DavideRTramonta : RT @luIuriant: Videochiamata con mio fratello. Papà: 'Dove sei?' 'In piscina con una mia amica' 'Ahhh. Una amIIIIIcaaaa. E la conosciamo q… -