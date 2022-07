Torna a circolare la mail che ci chiede di ascoltare un messaggio vocale su WhatsApp (Di giovedì 21 luglio 2022) Ripetiamolo insieme: i messaggi vocali non arrivano via mail, soprattutto se si tratta di messaggi targati WhatsApp. A chiunque abbia avuto modo di credere a questa indicazione, suggeriamo il nostro passaggio sul concetto di boomer. Sta Tornando a circolare una mail truffa che ha visto la sua prima ondata nel mese di marzo-aprile 2022. Armorblox – un’azienda che si occupa di sicurezza, partendo proprio dal monitoraggio delle mail – aveva già abbondantemente verificato la natura di questa mail: un elaborato tentativo di phishing. Si chiede all’utente, infatti, di ascoltare un messaggio vocale su WhatsApp attraverso il click su un link che – ovviamente – permette a un malware di ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 21 luglio 2022) Ripetiamolo insieme: i messaggi vocali non arrivano via, soprattutto se si tratta di messaggi targati. A chiunque abbia avuto modo di credere a questa indicazione, suggeriamo il nostro passaggio sul concetto di boomer. Stando aunatruffa che ha visto la sua prima ondata nel mese di marzo-aprile 2022. Armorblox – un’azienda che si occupa di sicurezza, partendo proprio dal monitoraggio delle– aveva già abbondantemente verificato la natura di questa: un elaborato tentativo di phishing. Siall’utente, infatti, diunsuattraverso il click su un link che – ovviamente – permette a un malware di ...

Mania48Mania53 : RT @byoblu: Il ministro della Salute Speranza torna a suonare la carica in vista dell’autunno. A breve verrà emanata una circolare con le n… - DataDrivenInnov : RT @MakerFaireRome: Torna makeITcircular, il contest che promuove la Carta del Consumo Circolare e i valori del riciclo, del riuso e della… - TataBuc : RT @byoblu: Il ministro della Salute Speranza torna a suonare la carica in vista dell’autunno. A breve verrà emanata una circolare con le n… - NormaPalmarini : RT @byoblu: Il ministro della Salute Speranza torna a suonare la carica in vista dell’autunno. A breve verrà emanata una circolare con le n… - Gabriele885 : RT @byoblu: Il ministro della Salute Speranza torna a suonare la carica in vista dell’autunno. A breve verrà emanata una circolare con le n… -