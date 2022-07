(Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – In data 7 Luglio 2022, la Giunta Regionale della Campania ha assegnato aldi, con relativo Decreto, un finanziamento pari a997.813,14 per interventi per ladelladelle reti di distribuzione nel Distretto Calore Irpino. Un importante finanziamento che permetterà interventi urgenti di riqualificazione e sostituzione di tratti fatiscenti della retedeldi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ProDocente : Riduzione dei divari territoriali e contrasto alla dispersione: ecco gli Orientamenti per attuare gli interventi - TecnicaScuola : Riduzione dei divari territoriali e contrasto alla dispersione: ecco gli Orientamenti per attuare gli interventi --… -

anteprima24.it

... più è alta laimplicita (il ritardo negli apprendimenti), maggiori sono le risorse ... riorganizzazione della scuola legata alla denatalità e alladelle classi pollaio, riforma ...È proprio di questi giorni la lettera del Ministro per il "Piano didei divari territoriali e del contrasto dellascolastica", un qualcosa di valido e costruttivo, ma che per ... Riduzione dispersione idrica, quasi un milione di euro per il Comune di Faicchio Due scuole su tre in Puglia sono state escluse dalla prima ripartizione dei fondi Pnrr per combattere la dispersione scolastica. La denuncia arriva dalla Flc ...Il Puglia il 66% delle scuole risulta escluso dalla prima ripartizione dei fondi del Pnrr sulla dispersione scolastica. Lo denuncia la Flc Cgil Puglia. (ANSA) ...