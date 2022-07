(Di giovedì 21 luglio 2022) I pensionati sperano sempre in un cedolino più ricco, ma finora si sono dovuti accontentare del bonus 200 euro e della quattordicesima, oltre al rimborso del 730 che arriverà tra agosto e settembre. Da tempo si parla anche di possibilidelle, che dovrebbero però essere previsti nel 2023. Ora però l’instabile situazione politica L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: ANCI rompe colper il rinvio degli investimenti Reddito di cittadinanza con 5 anni di residenza:+200.000 stranieri in coda L’Italia è quasi spazzatura: downgrade Moody’s a Baa3 Calcolare il riscatto di laurea col simulatore INPS Tassi soglia 1 trimestre 2020: interessi usurari calano Superbonus turismo, domanda dal 28 febbraio

Webmagazine24

Il meccanismo che si sta studiando sarebbe anche volto a ridurre l'aumento per chi percepisceal di sopra dei 2.500 euro mensili, sempre nell'ottica di una minore batosta a carico delle ...RIFORMA2022/ La preoccupazione dei sindacati per la crisi di Governo Vedremo nei prossimi ... La risposta a effetto è: pagateli di più e vedrete chefuori. Possibile che pagandoli ... Pensioni, salteranno gli aumenti con la caduta del Governo Nonostante il voto di fiducia incassato in Senato il Governo Draghi è ai titoli di coda, e le dimissioni del Premier arriveranno nelle prossime ore, aprendo così a nuove elezioni anticipate. Cerchiamo ...I pensionati sperano sempre in un cedolino più ricco, ma finora si sono dovuti accontentare del bonus 200 euro e della quattordicesima, oltre al rimborso del 7 ...