LIVE Nuoto, Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: fra poco il via con i 50 sl (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.21 Subito dopo i 200 dorso: fra gli uomini Lorenzo Mora parte favorito, mentre nella gara femminile si rivedrà Margherita Panziera. 17.19 Ultima giornata degli Assoluti al Centro Federale di Ostia: fra 10 minuti si prenderà il via con i 50 stile libero donne, con Chiara Tarantino che potrebbe puntare alla doppietta, ma Silvia Di Pietro vorrà riscattarsi. 17.16 Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Assoluti estivi di Nuoto. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Assoluti estivi di Nuoto. Ultime gare alla piscina del Centro Federale di Ostia, e siamo sicuri che ci saranno scintille. La ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.21 Subito dopo i 200 dorso: fra gli uomini Lorenzo Mora parte favorito, mentre nella gara femminile si rivedrà Margherita Panziera. 17.19 Ultima giornata deglial Centro Federale di Ostia: fra 10 minuti si prenderà il via con i 50 stile libero donne, con Chiara Tarantino che potrebbe puntare alla doppietta, ma Silvia Di Pietro vorrà riscattarsi. 17.16 Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alladella terza giornata degliestivi di. Buongiorno e bentrovati alladella terza giornata degliestivi di. Ultime gare alla piscina del Centro Federale di Ostia, e siamo sicuri che ci saranno scintille. La ...

OA_Sport : Stanno per cominciare i campionati assoluti di nuoto con la terza e ultima giornata! Seguila con noi!! - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessiaPolieri LIVE Nuoto, Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA… - infoitsport : LIVE Nuoto, Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: tornano in acqua Ceccon e Panziera, Chiara Tarantino per la do… - zazoomblog : LIVE Nuoto Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: tornano in acqua Ceccon e Panziera Chiara Tarantino per la dopp… - infoitsport : LIVE Nuoto, Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: Miressi trionfa nei 100 sl, Pilato si conferma nei 50 rana. Ga… -