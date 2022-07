LIVE Nuoto, Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: Di Cola trionfa nei 200 sl, dietro di lui Galossi con il record giovanile juniores. Delude Razzetti nei 200 misti (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.22 Giada Alzetta, Carlotta Toni, Francesca Fresia, Sara Franceschi, Anna Pirovano, Francesca Fangio, Bruna Pesole e Caterina Radwan Dana sono pronte per partire. Intanto Razzetti, ai microfoni della Rai, ammette di aver patito troppo l’acqua calda della piscina di Ostia. 19.21 Vince Matilde Biagiotti in 2.16.91, ora la prima batteria. 19.17 200 misti donne. Seconda batteria con Anna Conti, Chiara Fontana, Matilde Biagotti, Aurora Velato, Claudia Di Passio e Giada Senatore. 19.16 Pier Andrea Matteazzi sorprende Razzetti! 2.00.62 per lui, secondo Glessi in 2.01.04, solo terzo Alberto Razzetti in 2.01.05. Momento non felice per lui, non è un bel segnale in vista degli Europei. 19.12 Ora è il momento di Pietro Paolo Sarpe, Lorenzo Glessi, ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.22 Giada Alzetta, Carlotta Toni, Francesca Fresia, Sara Franceschi, Anna Pirovano, Francesca Fangio, Bruna Pesole e Caterina Radwan Dana sono pronte per partire. Intanto, ai microfoni della Rai, ammette di aver patito troppo l’acqua calda della piscina di Ostia. 19.21 Vince Matilde Biagiotti in 2.16.91, ora la prima batteria. 19.17 200donne. Seconda batteria con Anna Conti, Chiara Fontana, Matilde Biagotti, Aurora Velato, Claudia Di Passio e Giada Senatore. 19.16 Pier Andrea Matteazzi sorprende! 2.00.62 per lui, secondo Glessi in 2.01.04, solo terzo Albertoin 2.01.05. Momento non felice per lui, non è un bel segnale in vista degli Europei. 19.12 Ora è il momento di Pietro Paolo Sarpe, Lorenzo Glessi, ...

